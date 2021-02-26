В январе Украина удержала место в ТОП-10 производителей чугуна По итогам января 2021 года Украина занимает 10-ю позицию среди 38 стран-производителей чугуна и 12-ю позицию среди 62 стран-производителей стали.



По данным Всемирной ассоциации стали WorldSteel, Украина выплавила в январе 2021 года 1,82 млн тонн чугуна (105,2% относительно января 2020 года) занимает 10-ю позицию среди 38 стран его производителей. В декабре 2020 года страна находилась на 9-й позиции ТОПа.



В целом металлургическими предприятиями стран мира в январе выплавлено 119,96 млн тонн чугуна, из которых 112,14 млн тонн доменным способом и 7,82 млн тонн методом прямого восстановления. Это на 4,76% выше показателя января 2020 года.



Кроме того, Украина в январе 2021 года выплавила 1,84 млн тонн стали (99,8% относительно января 2020 года) и занимает 12-ю позицию среди 62 стран-производителей стали. Это соответствует занимаемой позиции в рейтинге за декабрь 2020 года.



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