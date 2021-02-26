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Центрэнерго закончила 2020 год с прибылью в 50 млн грн

26.02.21 16:26 , Интерфакс-Украина
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ПАО "Центрэнерго" завершило 2020 год с чистой прибылью свыше 50 млн грн, сообщил Фонд государственного имущества (ФГИ)Украины.

"Центрэнерго" завершило год с прибылью свыше 50 млн грн против 2 млрд грн убытка в 2019 году", – сообщается на сайте ФГИ в пятницу.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2020 года снизила чистый убыток в 9,1 раза (на 1 млрд 324,517 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 163,091 млн грн.

В третьем квартале оно получило чистую прибыль 330,035 млн грн против 290,734 млн грн чистого убытка в июле-сентябре 2019-го.

Чистый доход "Центрэнерго" за январь-сентябрь вырос на 36,9% (на 4 млрд 26,699 млн грн) – до 14 млрд 929,164 млн грн, валовая прибыль составила 202,443 млн грн против 519,59 млн грн валового убытка за девять месяцев прошлого года.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

МинПром

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