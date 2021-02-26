ArcelorMittal подняла цены на горячеоцинкованную сталь и х/к рулон для Европы ArcelorMittal подняла цены на горячеоцинкованную сталь (HDG) и холоднокатаный рулон (CRC) для европейского рынка, но оставила без изменений цены горячекатаного рулона (HRC).



Новое предложение по HDG, вступающее в силу немедленно, будет базироваться на цене 900 евро за тонну, а CRC будет предлагаться по цене 870-880 евро за тонну.



На рынке отмечают, что сроки поставки оцинкованной стали от европейского производителя может достигать 12-15 недель для спотовых клиентов.



Участники рынка немного озадачены тем, что предложения по горячекатаной стали не увеличились, учитывая возобновившуюся восходящую динамику, вдохновленную твердым возвращением Китая из новогодних праздников по лунному календарю.



Возможно, ArcelorMittal не хочет еще больше открывать двери для импорта в ЕС. В последнее время российский материал продавался в Антверпене по 705 евро за тонну, конкурируя с действующим предложением в 750 евро за тонну. Индийский материал также предлагался в Европе по еще более низкой цене в 700 евро.



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