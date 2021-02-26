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В январе госбюджет свели с дефицитом в 5,7 млрд грн

26.02.21 15:39 , Интерфакс-Украина
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Дефицит государственного бюджета Украины в январе 2021 года составил 5,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 10,5 млрд грн при запланированных 26,6 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно данным на ее сайте, заимствования в январе составили 37,34 млрд грн, в том числе внешние - 345 млн грн.

Погашения в минувшем месяце были на уровне 23,6 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 1 млрд грн, указала ГКСУ.

Доходы госбюджета в январе составили 66,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57,6 млрд грн при плане в 54 млрд грн. Январские налоговые поступления были перевыполнены относительно плана - 55 млрд грн по сравнению с ожидаемыми 51,7 млрд грн, что произошло, в частности, за счет внутренних налоговых поступлений - 41 млрд грн в январе при ожидаемых 37,5 млрд грн.

Так, акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров в январе принес свыше 1 млрд грн при запланированных 0,4 млрд грн.

Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджет возмещения принес свыше 16 млрд грн против запланированных 13,7 млрд грн.

Экологический налог принес в бюджет 32 млрд грн вместо ожидаемых в январе 27 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Расходы госбюджета в минувшем месяце составили 71,5 млрд грн, расходы общего фонда - 68,3 млрд грн при плане в 80,8 млрд грн, свидетельствует статистика казначейства.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

МинПром

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