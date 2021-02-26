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За импорт электроэнергии из Беларуси украинские компании попадут под санкции

26.02.21 15:32 , РБК Украина
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Международные санкции за сотрудничество с Белорусской АЭС могут распространиться, в том числе на украинские компании, которые с начала 2021 года импортируют электроэнергию с этой станции. Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Европейский парламент принял резолюцию с требованием закрыть эту Белорусскую атомную электростанцию. Будут международные санкции и вполне вероятно, что и украинские компании окажутся под международными санкциями за покупку у агрессора или его сателлита электроэнергию", - сообщил В.Наливайченко.

В частности, под санкции может попасть компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, которая первой начала поставку тока с Белорусской АЭС. Деньги на импорт тока из этой станции в результате идут в Россию.

"Станция построена за российский кредит, платя за электричество с Белорусской АЭС, финансируешь никого другого чем российский бюджет и российскую армию. А украинские компании - "Интерпайп" и другие, большое приветствие им - покупают электроэнергию именно оттуда", - добавил Наливайченко.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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