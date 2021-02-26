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Защиту украинских производителей нужно закрепить на законодательном уровне - мнение

26.02.21 14:43
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Важно не только загрузить отечественную промышленность заказами, но и сделать так, чтобы зарабатывали на участии в таких проектах преимущественно украинские производители, а не конкуренты из Турции или Польши. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Защиту национального производителя необходимо закрепить на законодательном уровне. Первым шагом в этом направлении должно стать принятие закона о локализации", - отметил он.

Нардеп напомнил о планах Министерства инфраструктуры в 2021 году построить и возобновить 6 аэропортов. За три года на карте Украины могут появиться 16 работающих аэропортов. Из них 14 из попали в список приоритетных инвестиционных проектов Кабинета министров. Кроме того, там находится 6 проектов по железной дороге и 5 - по морскому транспорту.

По оценкам экспертов, степень износа 17 украинских аэропортов достигает 95%. Практически во всех региональных аэропортах необходимо модернизировать взлетно-посадочные полосы, терминалы, оборудование и всю прилегающую инфраструктуру, чтобы они могли соответствовать требованиям ІCАО/EASA. Большинству из них ремонт не поможет, их необходимо полностью реконструировать.

На 2021 год запланировано: строительство 1-й очереди аэропорта и аэродрома в Днепре, завершение 2-й и начало строительства 3-й очереди аэропорта в Одессе; проведение предпроектных работ в Закарпатье, реконструкция взлетно-посадочной полосы в Херсоне, продолжение работы по реконструкции аэропорта в Ровно и начало реконструкции аэродрома в Виннице.

Вместе с программой восстановления мостов, которая в этом году предусматривает проведение работ на 150 объектах, инвестиции в систему аэропортов даст возможность нарастить объемы внутреннего отраслевого рынка. Это повысит спрос на строительные материалы и металлопродукцию.

"Реализация масштабных инфраструктурных проектов может дать сильный стимул для развития целого ряда отраслей промышленности, в первую очередь – такой стратегически важной отрасли как металлургия. Как показал мировой опыт, инвестиции в инфраструктуру являются движущей силой экономического роста", - отметил М.Магомедов.

МинПром

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