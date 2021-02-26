В Украине до сих пор нет системы господдержки промышленности - Магера В Украине практически отсутствует эффективная система государственной поддержки в сфере промышленности. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"Ни должной локализации, ни защиты экспортеров на внешних рынках, которые постоянно сталкиваются с протекционизмом. Не говоря уже о том, что бремя по проведению модернизации производства и экотрансформации власть полностью переложила на промышленные предприятия", - сказал он.



По словам нардепа, государство сегодня выполняет больше карательную функцию по отношению бизнесу. Ему вменяется выполнение недостижимых требований по выбросам СО2, запутанных условий для получения разного вида разрешений, выполнение производственных стандартов. Вместо помощи и поддержки предприятия получают штрафы и предписания.



"Если оставить все как есть, украинская промышленность через 15-20 лет станет неконкурентоспособной. Чтобы поставить все на место нужна грамотная отраслевая политика. Министерство разработало законопроект "О государственной промышленной политике". По замыслу авторов, документ должен стать регулятором промышленного развития, в частности в стратегических отраслях промышленности и ОПК", - отметил он.



С.Магера напомнил, что министерский законопроект предусматривает создание двух фондов: Фонда базовых и критических технологий и Фонда развития инноваций. Они призваны обеспечивать финансирование предприятий стратегических отраслей промышленности. Первый фонд станет главным распорядителем бюджетных средств, для разработки и внедрения технологий. Второй - будет распределять гранты и финподдержку инновационных проектов в сфере промышленности.



"За скобками пока остается очень важный вопрос: каким образом государство в рамках указанной промышленной политики будет работать с частными компаниями. Например, с металлургическими, ведь они представляют так называемую стержневую отрасль всей экономики – металлургию. Каким образом будет происходить коммуникация с этими компаниями в плане получения госзаказов в ОПК, участия в конкурсах и тендерах", - подчеркнул С.Магера.



"Очень надеюсь, что в процессе обсуждения в формате Министерство-промышленность-парламент необходимые ответы будут найдены, а сам законопроект будет доработан в интересах всех сторон. Хочется, чтобы он стал реальной дорожной картой для развития промышленности, а не просто очередной красивой бумагой", - резюмировал он.



МинПром



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