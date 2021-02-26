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Норникелю выставили еще один иск на 12 млн рублей

26.02.21 15:15 , МеталлТорг
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В Арбитражный суд Красноярского края 25.02.2021 поступило исковое заявление Енисейского межрегионального Управления Росприроднадзора к ПАО "ГМК "Норильский никель" о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (почве) на территории города Норильска Красноярского края вследствие сброса сточных вод (дело № А33-4480/2021), сообщает пресс-служба суда.

Как следует из искового заявления, в рамках административного расследования Росприроднадзора установлено, что 28.06.2020 работниками ПАО "ГМК "Норильский никель" через тело низовой дамбы (хвостохранилище) переброшены два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны города Норильска.

Истец указывает, что результаты анализа отобранных проб почвы свидетельствуют о том, что сточные воды хвостохранилища, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, в результате их сброса на почву привели к ее загрязнению этими веществами, в результате чего произошло ухудшение качества почвы (снижение массовой доли органического вещества в почве в месте загрязнения по сравнению с фоновыми пробами).
Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 руб.

В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение 5 рабочих дней. С подробной информацией по делу можно ознакомиться в соответствующей карточке дела в Картотеке арбитражных дел.

МинПром

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