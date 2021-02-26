Украина сожгла 35% запасов газа Украина с 19 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. М, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".



Отбор из ПХГ Украины 1-25 февраля составил 2,7 млрд куб. м, в т.ч 25 февраля – 82,6 млн куб. м.



В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).



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