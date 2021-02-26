Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина сожгла 35% запасов газа

26.02.21 14:15 , uaprom.info
печать
размер текста:

Украина с 19 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. М, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины 1-25 февраля составил 2,7 млрд куб. м, в т.ч 25 февраля – 82,6 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:33
Украинские банки скупили ОВГЗ еще на 3,4 млрд грн
13:57
Метинвест потратил свыше 2,6 млрд грн на экомодернизацию Ингулецкого ГОКа
13:44
Электроэнергия резко подорожала после прекращения ее импорта
13:35
ArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукцию
13:15
За неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грн
12:54
В Украине необходимо продлить пошлину на экспорт металлолома – замдиректора АМКР
12:33
Украина готова принимать инвестиции из ОАЭ
12:14
В Украине до сих пор нет системы господдержки промышленности - Магера
12:13
Corum Group обнародовала стратегию развития компании до 2030 года
11:51
В Китае запустили модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ
11:31
На китайских биржах уверенно дорожает сталь
11:15
Украина готова сотрудничать в морском секторе с бизнесом США – Криклий
10:58
Германия хочет сотрудничать с Украиной в области водородных технологий
10:35
Индия установила рекорд по потреблению стали
10:14
В Китае объединяются несколько метпроизводителей
09:57
Yusco повысила экспортные цены на март
09:30
В январе США сократили импорт стали на 23%
09:12
Нынешней зимой нагрузка на ТЭС была вдвое выше прошлогодней
08:58
Зеленский поручил реализовать программу построения украинских вертолетов
08:01
В США разгорается скандал вокруг двигателей Boeing 777
25.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!