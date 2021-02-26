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Метинвест потратил свыше 2,6 млрд грн на экомодернизацию Ингулецкого ГОКа

26.02.21 13:57 , Металлургпром
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В 2020 году компания "Метинвест" направила более 2,6 млрд грн на реализацию экологических инициатив Ингулецкого комбината. Благодаря инвестициям удалось снизить выбросы в атмосферу на 5,8% (по сравнению с 2019 годом).

Ингулецкий ГОК реализует комплексную экологическую программу. Благодаря этому удается снизить влияние на окружающую среду. В прошлом году был проведен ряд экспериментов, которые подтвердили свою эффективность.

Впервые на территории комбината высевали рожь. Злаковыми засеяли 6,5 гектара на первой очереди хвостохранилища.

Среди новаций – увеличение площади блоков, которую обрабатывают спецреагентом перед взрывом. Сейчас это 21%, вместо 13%. Также заменили само закрепляющее вещество: экологи применяют лексол, а не бишофит, как это было в 2019 году.

Предприятие соблюдает график полива дорог и пылящих поверхностей. Для этого используют 7 гидромониторов. А в теплый сезон комбинат дополнительно арендует еще две единицы техники.

Во время строительства карт хвостохранилища сухие поверхности пляжей фиксируют культуральной жидкостью - смесью семян рапса и полезных веществ (азота, калия, фосфора, органических полимеров). А для закрепления карт предприятие начало использовать эко фиксатор PG-100.

Сотрудники отдела охраны окружающей среды озеленяют микрорайон Ингулец, промплощадку ИнГОКа, а также высаживают деревья и кустарники в поселке Вольный.

Продолжилась работа и с научными организациями. Сейчас на Ингулецком ГОКе проходит экологический аудит, по результатам которого будут разработаны программы с наиболее рациональными решениями для снижения воздействия на окружающую среду.

МинПром

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