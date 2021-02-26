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За неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грн

26.02.21 13:15 , enkorr
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Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-2 грн./л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

На текущей неделе консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 – до 26,95 грн/л и ДТ – до 27,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 26,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 27,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л.

На станциях "Параллель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины – на 58 коп/л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 – до 26,39 грн/л, А-95 – до 29,39 грн/л, ДТ – до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.

Такие сети как Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 – 28,22 грн/л (+1,23 гр./л), ДТ – 27,63 грн/л (+1,21/л).

МинПром

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