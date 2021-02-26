Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украина готова принимать инвестиции из ОАЭ

26.02.21 12:33 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Украина рассчитывает на увеличение присутствия компаний из Объединенных Арабских Эмиратов в Украине. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ходе онлайн-заседания украинско-эмиратского координационного совета в формате видеоконференции.

"Мы в целом рассчитываем на рост присутствия эмиратских компаний в Украине. Считаем, что имеем для этого все необходимые условия: государственные гарантии для крупных инвесторов, прозрачное законодательство, крупные предприятия, готовые к приватизации", – отметил А.Ермак.

По его словам, речь идет, в частности, о привлечении инвестиций из ОАЭ в морские и речные порты, автомобильные и железные дороги, авиационную отрасль. Он также заверил, что Украина готова и в дальнейшем быть гарантом продовольственной безопасности Эмиратов.

Глава эмиратской части Украинско-эмиратского координационного совета Марьям Аль Мугаири также отметила оперативное начало работы Совета после визита президента Украины в ОАЭ и пожелала всем успешной и плодотворной работы.

"Сегодняшнее обсуждение дает возможность начать новый этап сотрудничества между нашими странами. Это дает нам прекрасные возможности для дальнейшего расширения отношений. Усиление наших отношений основано на желании лидеров наших стран поддерживать социальную сплоченность и благосостояние народов наших государств. Наша цель состоит в том, чтобы в 10 раз увеличить уровень торговли между нашими странами, которая не будет связана с нефтью, – с 806 млн до 8 млрд долл.", – сказала Аль Мугаири и отметила, что дорожная карта достижения этой цели рассчитана на пять лет.

Среди направлений для инвестиций, которые представляют интерес для ОАЭ, Аль Мугаири назвала энергетику, потребительские товары, автомобильную и пищевую промышленность.

"Мы должны вместе работать для того, чтобы раскрыть все потенциальные возможности нашего сотрудничества", – резюмировала глава эмиратской части Совета.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:54
В Украине необходимо продлить пошлину на экспорт металлолома – замдиректора АМКР
12:14
В Украине до сих пор нет системы господдержки промышленности - Магера
12:13
Corum Group обнародовала стратегию развития компании до 2030 года
11:51
В Китае запустили модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ
11:31
На китайских биржах уверенно дорожает сталь
11:15
Украина готова сотрудничать в морском секторе с бизнесом США – Криклий
10:58
Германия хочет сотрудничать с Украиной в области водородных технологий
10:35
Индия установила рекорд по потреблению стали
10:14
В Китае объединяются несколько метпроизводителей
09:57
Yusco повысила экспортные цены на март
09:30
В январе США сократили импорт стали на 23%
09:12
Нынешней зимой нагрузка на ТЭС была вдвое выше прошлогодней
08:58
Зеленский поручил реализовать программу построения украинских вертолетов
08:01
В США разгорается скандал вокруг двигателей Boeing 777
25.02.21
17:57
МВФ ожидает предложений от Украины
17:30
В Украине сократилось количество должников перед бюджетом
17:27
Госдолг Украины в январе вырос на 0,5%
16:53
В условиях протекционизма расширение внутреннего рынка стали является все более актуальным - Магомедов
16:23
В Китае выросли цены на сталь
15:56
В январе промпроизводство сократилось на 4%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!