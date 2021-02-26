Corum Group обнародовала стратегию развития компании до 2030 года Генеральный директор Corum Group Михаил Потапов представил долгосрочную стратегию развития компании до 2030 года. Компания взяла на себя обязательства по трансформации и адаптации бизнеса, чтобы больше соответствовать актуальным запросам клиентов и общества, и стать для них экологичным, технологичным и эффективным партнером.



Новая стратегия Corum Group предполагает, как точечную модернизацию существующего производства с целью максимизации его эффективности, так и освоение принципиально новых продуктов и услуг, не связанных с подземной добычей угля. Такое решение о диверсификации бизнеса было принято после детального анализа отраслевых трендов на существующих рынках компании и прогнозирования значительного снижения производства электроэнергии с угольных ТЭС под влиянием тренда декарбонизации.



Помимо этого, компания планирует развивать продажи горно-шахтного оборудования в те страны, которые в перспективе следующего десятилетия будут увеличивать добычу энергетического угля. Задача компании – способствовать эффективным подземным разработкам в этих странах, чтобы снизить объемы менее экологичной добычи карьерным способом.



Еще одним важным направлением развития компании до 2030 года будет расширение объема и диверсификация услуг шахтостроения. Фокусируясь на шахтах, добывающих коксующиеся марки угля, железную руду, цветные металлы и калийные соли, "Корум Шахтспецстрой" планирует почти в 3,5 раза увеличить свои продажи уже в 2025 году. Успешный старт этой стратегии был взят в 2020 году – с началом строительства Южного Вентиляционного ствола №2 для Запорожского железорудного комбината.



"Трансформация бизнеса для Corum Group не является чем-то новым – мы непрерывно меняемся и совершенствуемся с 2011 года, когда группа была консолидирована, – отметил М.Потапов. – Но современные экономические реалии ставят непростые условия и бросают вызов – чтобы сохранить свои лидерские позиции, бизнес-процессы необходимо перестраивать быстро и эффективно. Уже к концу 2021 года мы планируем получить первые результаты по некоторым направлениям. Задача более чем амбициозная, но я убежден, что наша команда с ней справится".



Весь процесс реализации Стратегии и работа в каждом из направлений будут построены в соответствии с ценностями компании и принципами устойчивого развития ESG (Environmental, Social, Governance) – с заботой об окружающей среде, сотрудниках и партнерах Corum Group.



Corum Group входит в одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.



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