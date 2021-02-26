В Китае запустили модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ Китайская частная металлургическая компания Zenith Steel Group запустила на своем металлургическом комбинате в Чанчжоу, провинция Цзянсу, модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ. Работы были выполнены японской компанией Primetals Technologies.



После модернизации МНЛЗ оснащена системой Single Roll DynaGap (SRD), которая управляет режимом кристаллизации каждой отдельной заготовки и может менять ее размеры уже после затвердевания. Как сообщает Primetals, это обеспечивает высокое качество внутренней структуры металла и предотвращает появление раковин.



Мощность МНЛЗ составляет около 2 млн т в год. На ней можно получать квадратную заготовку размером 160х160 мм с максимальной скоростью 2,4 метра в минуту из различных марок стали. В частности, изготовляемые на ней полуфабрикаты предполагается использовать для производства пружинной стали, металлокорда, стали под холодную высадку и т. д.



Общая производительность меткомбината Zenith Steel составляет 11 млн. т в год. Предприятие выпускает сортовой и фасонный прокат, а также бесшовные трубы.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



