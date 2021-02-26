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В Китае запустили модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ

26.02.21 11:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская частная металлургическая компания Zenith Steel Group запустила на своем металлургическом комбинате в Чанчжоу, провинция Цзянсу, модернизированную 10-ручьевую МНЛЗ. Работы были выполнены японской компанией Primetals Technologies.

После модернизации МНЛЗ оснащена системой Single Roll DynaGap (SRD), которая управляет режимом кристаллизации каждой отдельной заготовки и может менять ее размеры уже после затвердевания. Как сообщает Primetals, это обеспечивает высокое качество внутренней структуры металла и предотвращает появление раковин.

Мощность МНЛЗ составляет около 2 млн т в год. На ней можно получать квадратную заготовку размером 160х160 мм с максимальной скоростью 2,4 метра в минуту из различных марок стали. В частности, изготовляемые на ней полуфабрикаты предполагается использовать для производства пружинной стали, металлокорда, стали под холодную высадку и т. д.

Общая производительность меткомбината Zenith Steel составляет 11 млн. т в год. Предприятие выпускает сортовой и фасонный прокат, а также бесшовные трубы.

МинПром

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