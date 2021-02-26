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Украина готова сотрудничать в морском секторе с бизнесом США – Криклий

26.02.21 11:15 , Укринформ
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Украина открыта для внедрения перспективных инвестиционных проектов в морском секторе в сотрудничестве с американским бизнесом. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время вебинара, посвященного Программе модернизации морской инфраструктуры в Украине, который состоялся под эгидой Посольства США в Украине, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы открыты для инвесторов и внедрения перспективных инвестпроектов в морском секторе в сотрудничестве с американским бизнесом и с радостью приглашаем инвестировать в Украину", - сказал В.Криклий.

Глава министерства сообщил об успешном опыте реализации первых концессионных проектов в морских портах «Ольвия» и Херсон, а также поделился планами ведомства по внедрению следующих концессий в этой сфере.

"Сейчас мы находимся в процессе подготовки концессионных проектов в морских портах Бердянска, Измаила, Мариуполя. Также готовим проект концессии пассажирского терминала в морском порту "Одесса", концессию железнодорожно-паромного комплекса и контейнерного терминала в Черноморском порту", - сообщил министр.

Так, в сотрудничестве с ЕБРР и IFC Министерство инфраструктуры работает над обеспечением успешного запуска тендеров по 2-м вышеупомянутым концессионным проектам в порту Черноморска. Сейчас идет разработка предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) по проекту концессии первого и контейнерного терминалов. Ожидается, что концессионные тендеры по обоим проектам будут объявлены до конца этого года. В случае успешной реализации этих проектов предусматривается привлечение до 110 млн долларов инвестиций.

Участие в мероприятии также приняли временный поверенный в делах США Посольства США в Украине Кристина Квин, заместитель государственного секретаря по вопросам торговли США Дэвид де Фалько, глава Проектного офиса "SPILNO" Тарас Бойчук, директор Команды поддержки реформ Мининфраструктуры Ирина Кошель, представители Посольства США в Украине ЕБРР, Международной финансовой корпорации развития США, Экспортно-импортного банка США, Deloitte, Ernst & Young, ADM Ukraine LLC, AVELLUM, Baker & McKenzie, Aon Ukraine, CHS Ukraine LLC и других компаний.

Участники мероприятия также обсудили возможное участие представителей американского бизнеса в реализации перспективных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

МинПром

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