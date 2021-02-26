Германия хочет сотрудничать с Украиной в области водородных технологий Германия готова развивать сотрудничество с Украиной в области водородных технологий, а также помочь ей в разработке собственной водородной стратегии.



Об этом рассказал руководитель группы международного сотрудничества в сфере водорода и энергетического топлива Немецкого энергетического агентства (dena) Килиан Кроне во время Первой ежегодной международной конференции «Развитие водородных технологий в Украине и мире», передает Укринформ.



Кроне отметил, что использование водорода будет необходимым, учитывая обязательства Германии в рамках амбициозных целей «климатического нейтралитета». «Без водорода мы не сможем осуществить энергетический переход, мы не сможем сделать это самостоятельно, автономно», - признал он.



Уменьшение на 90-95% использования ископаемых видов энергии должно базироваться на использовании энергоносителей на базе именно водорода, сказал Кроне. При этом его импорт будет превышать собственное производство.



ФРГ хочет сформировать «водородные партнерские взаимоотношения» и сейчас определяет круг стран для такого сотрудничества. В 2019 году был осуществлен первый анализ стран, имеющих экономики, что разрешают использовать водород, а также имеют законодательство, которое разрешает международное сотрудничество на этом направлении. По оценке Кроне, «Украина находится в достаточно выгодном положении», поэтому есть большие шансы для налаживания партнерства. Но Киеву, добавил он, нужно сосредоточиться на усовершенствовании законодательства по зеленому водороду, что позволит четко строить партнерские взаимоотношения.



Преимуществом Украины является, заметил Кроне, приобщение к европейской транспортной сети, что открывает возможности, в частности, для смешивания водорода с другими энергоносителями для транспортировки. Но, добавил он, нужно провести модернизацию ГТС.



Германия разработала в целом 38 мероприятий в рамках своей Национальной водородной стратегии (обнародованной летом прошлого года). В ней прописаны значительные финансы на международное сотрудничество: 2,8 млрд евро, начиная уже с 2021 года, будет выделено на проекты, которые касаются зеленого водорода, с привлечением иностранных партнеров (на внутригерманские мероприятия до 2030 года предусмотрены 7,8 млрд евро).



В этом году будут проведены первые аукционы по первым дотациям, которые будут выделяться на проекты, связанные с зеленым водородом. Будут также определяться варианты партнерства с разными странами. «Надеюсь, что Украина будет среди них», - сказал Кроне. Он считает, что Украина имеет все возможности стать частью таких проектов.



Нужно понять, сказал Кроне, насколько быстро можно наладить производство водорода в Украине, чтобы она стала частью европейских и мировых усилий, направленных на декарбонизацию экономики и стала партнером ФРГ.



Кроне также вспомнил подписанный в августе прошлого года Меморандум об энергетическом партнерстве между Украиной и Германией.



Представитель dena добавил также, что его страна с радостью поделится опытом и готова помочь Украине в разработке ее собственной водородной стратегии в технических, финансовых моментах.



Как сообщалось, в 2021 году в Украине стартует разработка Водородной стратегии, которая будет осуществляться с привлечением авторитетных международных компаний и отечественных экспертов, при содействии Всемирного банка. Первые пилотные проекты в сфере водородной энергетики, подготовка к которым ведется сегодня,должны стартовать в 2022 году.



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