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Индия установила рекорд по потреблению стали

26.02.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным правительства Индии, в январе 2021 г. объем видимого потребления стальной продукции в стране составил 9,97 млн. т, что на 9% превышает показатель того же месяца прошлого года и является рекордом в истории страны.

Правда, из-за спада, вызванного продолжительным общенациональным карантином во втором квартале, за первые десять месяцев 2020/2021 финансового года (апрель-январь) потребление стали в Индии сократилось на 12,7% по сравнению с тем же периодом годичной давности до 74,58 млн. т.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении производства стали. В январе его объем достиг 9,98 млн. т, на 7% больше, чем годом ранее, но с апреля 2020 г. по январь 2021 г. индийские металлургические компании произвели только 82,71 млн. т стали, отстав на 9,7% от прошлогоднего графика. Выпуск готового проката сократился на 12,4% до 76,04 млн. т.

В январе Индия впервые за последние полтора года стала нетто-импортером стальной продукции. В страну было ввезено 582 тыс. т готового проката, а экспортировали индийские компании около 523 тыс. т. В то же время, за десять месяцев объем индийского импорта стали сократился на 36,7% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 гг., до 3,79 млн. т, тогда как экспорт без учета полуфабрикатов прибавил 22,5% до 8,84 млн. т.

МинПром

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