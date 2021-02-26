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В Китае объединяются несколько метпроизводителей

26.02.21 10:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская частная промышленная группа Jianlong Heavy Industry Group (Jianlong), чей центральный офис расположен в Пекине, получила согласие администрации провинции Хэбэй на приобретение государственной компании Xingtai Steel.

Меткомбинат Xingtai Steel, построенный в 1958 г., является одним из ведущих производителей специальных сталей на севере Китая. Предприятие проектной мощностью 3 млн т в год выпускает 18 видов катанки, предназначенной для изготовления пружин, металлокорда, стальных канатов, подшипников и другой продукции, используемой в различных отраслях промышленности.

Однако в последние годы компания терпит большие убытки из-за низкой загрузки мощностей, составившей во второй половине 2020 г. только около 20%. Оборудование на Xingtai Steel сильно устарело, поэтому компания не в состоянии выполнять экологические стандарты и вынуждена сокращать выпуск, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Администрация г. Синтай, где находится комбинат, рассчитывает, что новый собственник реализует давно разработанный проект переноса мощностей Xingtai Steel на новую площадку вдали от города и благодаря этому ликвидирует источник загрязнения. Синтай, по данным экологического мониторинга, входит в десятку самых "грязных" городов КНР.

Компания Jianlong представляет собой промышленный конгломерат, в состав которого входят горнодобывающие, металлургические, машино- и судостроительные предприятия. Ранее она уже осуществила несколько поглощений, в частности, завода Eastern Steel в Малайзии и двух сталелитейных компаний на севере Китая. В настоящее время ее совокупные мощности по выплавке стали достигают 35 млн т в год.

МинПром

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