Нынешней зимой нагрузка на ТЭС была вдвое выше прошлогодней Нагрузка на тепловую генерацию в отопительный сезон 2020/2021 годов была в среднем в два раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, причиной чего стал несвоевременный выход из ремонтов энергоблоков атомных электростанций и рост потребления, сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".



Согласно пресс-релизу компании, теплоэлектростанции (ТЭС) ДТЭК за период с октября 2020 года по 25 февраля 2021 года выработали 12,6 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых почти 1 млрд кВт-ч составляет выработка помимо планового графика по командам НЭК "Укрэнерго" на загрузку.



Вместе с тем за аналогичный период прошлого отопительного сезона было выработано около 9 млрд кВт-ч, уточнили агентству "Интерфакс-Украина " в пресс-службе.



В ДТЭК отметили, что в декабре выработка электроэнергии на ее ТЭС на 48,5% превысила прогнозный баланс Министерства энергетики, называя это причиной существенного снижения складов угля на теплоэлектростанциях в январе.



При этом в "ДТЭК Энерго" подтвердили, что в феврале им было поставлено в Украину около 450 тыс. тонн угля из Польши, Казахстана и подконтрольного шахтоуправления "Обуховское" (РФ).



По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, экватор отопительного сезона, как и пик сильных морозов Украина прошла без верных отключений, в том числе за счет повышенной нагрузки на тепловую генерацию. Вместе с тем, он отметил, что задолженность "Укрэнерго" перед компаниями ДТЭК за работу на балансирующем рынке достигла 2,4 млрд грн.



"Если мы хотим исправить ситуацию с аварийностью, нужно стабилизировать ситуацию на рынке и обеспечить финансовые возможности для генераций на проведение ежегодных ремонтных кампаний", – отметил Салеев.



МинПром

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