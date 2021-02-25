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В Украине сократилось количество должников перед бюджетом

25.02.21 17:30 , Интерфакс-Украина
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Количество налогоплательщиков, имеющих налоговый долг, сократилось с 4,15 млн чел. на начало 2020 года до 834,9 тыс. на январь 2021-го благодаря механизму списания налогового долга, а общая сумма налогового долга в целом снизилась за год на 19,6 млрд грн - до 104 млрд грн.

Как сообщил замглавы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук в четверг, 3,7 млн граждан получили списание налогового долга на 1,2 млрд грн.

По его данным, в 2020 году суды разных инстанций приняли 1,16 тыс. решений в пользу Госналоговой (787 - в 2019-м).

"В 2020 году по итогам рассмотрения судебных дел в бюджет поступило 6 млрд грн, что по сравнению с 2019-м в 4,4 раза больше", - отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2020 году приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" №1072-ІХ. Он предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

МинПром

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