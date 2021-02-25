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В условиях протекционизма расширение внутреннего рынка стали является все более актуальным - Магомедов

25.02.21 16:53
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Расширение внутреннего рынка металла с каждым днем становится все актуальнее, так как в мировая экономика все глубже погружается в эпоху протекционизма. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

По мнению политика, для ускорения внутреннего спроса на металлопродукцию уже в 2021 году "Укрзализныця" должна запустить инвестиционную программу по обновлению вагонного парка и инфраструктуры.

М.Магомедов также напомнил, что на 2021 год "Укравтодор" анонсировал программу по обновлению 150 мостов по всей стране. В прошлом году во время реализации программы "Большого строительства" в Украине удалось восстановить 158 мостов.

В 2021 году запланировано начало строительства моста в Кременчуге, протяженностью 1,7 км. В 2022-м ожидается завершение сооружения вантового моста через Днепр в Запорожье. Украинские компании поставили для этого проекта 1,8 тыс мостовых блоков. Всю сталь для строительства поставляют украинские металлургические и металлообрабатывающие предприятия.

Запорожский мост - это магистраль протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок. Сюда же входят 27 искусственных сооружений, и два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. На сегодня смонтировано уже более 600 тонн металлоконструкций.

"Однозначно, такие программы дают синергетическую выгоду для целого ряда отраслей промышленности. Плюс к этому, реализация масштабных инфраструктурных проектов стимулирует рост национальной экономики", - отметил М.Магомедов.

Всего программа "Большое строительство" предусматривает восстановить в стране 895 мостов, которые требуют срочного ремонта. Далее запланировано восстановление 169 мостов, состояние которых близкое к аварийному.

Согласно заявлениям "Укравтодора", к 2025 году будет восстановлено минимум 20 мостов в каждой области. "Это хорошая новость как для власти, так и для производителей стали и металлоконструкций. Дополнительные заказы позволят нарастить объемы производства и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - отметил М.Магомедов.

МинПром

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