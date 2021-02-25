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Промышленники предлагают не повышать тариф Укрэнерго, выпустив ОВГЗ для расчета с зелеными энергетиками

25.02.21 15:29
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Федерация работодателей Украины предлагает Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных слуг (НКРЭКУ) не поднимать с 1 апреля 2021 года тариф на транспортировку электроэнергии сетями НЭК "Укрэнерго" на 7,5%, оставив его на текущем уровне 293,93 грн./МВт-ч.

Об этом говорится в письме Федерации в адрес Валерия Тарасюка, главы НКРЭКУ, текстом которого располагает МинПром

Взамен, ФРУ предлагает НКРЭКУ обратиться к Кабинету министров Украины с инициативой внести изменения в госбюджет на 2021 год, предусмотрев в нем финансирование спецобязательств "Укрэнерго" на уровне 11,531 млрд. грн. путем выпуска 5-летних ОВГЗ для расчетов с "зелеными" энергетиками.

Кроме того, заложить в госбюджет-21 дополнительные 3,543 млрд. грн. в виде финподдержки "Укрэнерго" для обслуживания кредитов, взятых в январе для расчетов с "зелеными" энергетиками.

В письме также отмечается, что намерение НКРЭКУ повысить тариф "Укрэнерго" с нынешних 293,93 грн. до 316,08 грн./МВт-ч ляжет тяжелым бременем на бизнес, который может не выдержать такой нагрузки. По оценкам ФРУ, предлагаемое повышение тарифа "Укрэнерго" приведет к дополнительным затратам промышленных предприятий на около 2,5 млрд. грн.

В ФРУ напомнили, что по итогам 11 мес. 2020 г. падение промышленного производства в Украине составило 6,2%. При этом стоимость электроэнергии для предприятий даже без повышения тарифа "Укрэнерго" возросла с 887,68 грн./МВт-ч в октябре 2020 г. до 1799,22 грн./МВт-ч в середине февраля.

"Учитывая такую сложную социально-экономическую ситуацию в Украине, отечественный бизнес не выдержит дополнительной нагрузки в виде роста тарифа на передачу электроэнергии", - подчеркивается в документе.

МинПром

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