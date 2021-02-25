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Nippon Steel намерена вывести из эксплуатации 20% мощностей по выплавке чугуна

25.02.21 14:54 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщило японское информационное агентство Nikkei, корпорация Nippon Steel, крупнейший производитель стали в стране, намерена вывести из эксплуатации 20% своих мощностей по выплавке чугуна, по меньшей мере, на несколько лет из-за избытка предложения стальной продукции в стране и в силу необходимости сокращения выбросов углекислого газа.

По данным Nikkei, из 14 доменных печей, установленных на меткомбинатах Nippon Steel, в строю останутся только 10. В длительном простое будут находиться две домны в префектуре Хиросима, одна на заводе Wakayama на западе Японии и одна — на комбинате Kashima в районе Токио, входящем в состав комплекса East Nippon Works.

Сама Nippon Steel отрицает намерение остановить доменную печь на комбинате Kashima, который только в январе 2021 г. вернулся на полную мощность после остановки, вызванной эпидемией коронавируса. Компания заявляет, что разрабатывает меры, направленные на повышение конкурентоспособности своего металлургического бизнеса, и сообщит о них, как только будут приняты какие-либо решения.

Тем не менее авторы Nikkei, безусловно, правы, указывая на сложное положение, в котором оказалась японская металлургическая промышленность. По данным ОЭСР, совокупные мощности по выплавке стали в стране достигают 130 млн т в год, но в 2020 г. объем производства составил только 83,2 млн т. По прогнозам некоторых японских специалистов, чье мнение приводит агентство, этот показатель в текущем году не превысит 90 млн т.

При этом затраты японских металлургов весьма велики из-за подорожания железной руды, внутренний спрос слабый, а на мировом рынке им сложно конкурировать с китайскими компаниями. Поэтому выведение из эксплуатации части мощностей по производству стали в Японии выглядит неизбежным.

Наконец, Nippon Steel является одним из крупнейших источников выбросов углекислого газа в Японии. По данным Nikkei, в 2018/2019 финансовом году (апрель/март) объем эмиссии составил у нее 94 млн т. При этом готовых и уже зарекомендовавших себя технологий снижения выбросов при выплавке чугуна и стали на меткомбинатах в настоящее время пока не существует.

МинПром

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