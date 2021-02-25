Высокий тариф на передачу электроэнергии лишит украинских металлургов рынков сбыта Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потере ими рынков сбыта.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина 24".



"60% всей электроэнергии, которую потребляет промышленность Украины, - это как раз металлурги. Это (электроэнергия, - ред.) большая составляющая себестоимости нашей продукции. И здесь связь абсолютно прямая. Повышение тарифов - повышение себестоимости - наш товар становится неконкурентоспособным на мировых рынках. А мы экспортируем 80-85%", - рассказал А.Каленков.



Он подчеркнул: падение конкурентоспособности продукции металлургов приведет к снижению налоговых поступлений от предприятий отрасли в госбюджет, а сами предприятия вынуждены будут сокращать своих работников.



"Любой рост себестоимости приводит к тому, что мы теряем конкурентоспособность, и соответственно меньше продукции будет продано, меньше продукции будет произведено, меньше будет валютных поступлений и поступлений в бюджет. Под вопросом становятся также и рабочие места", - объяснил А.Каленков.



Напомним, ранее генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что инициатива НКРЭКУ снова повысить тариф на передачу электроэнергии добьет промышленность.



В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркивал: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.



Как известно, НКРЭКУ вновь предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. В прошлом году тариф на передачу повышался трижды, и вырос в итоге более чем вдвое - с 113 грн МВт-ч до 312,76 грн за МВт-час.



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