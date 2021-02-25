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Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на медь

25.02.21 13:53 , Металлоснабжение с сбыт
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Цены на медь на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) впервые за последние 8 лет превысили отметку $9000 за т и приближаются к абсолютному рекорду (более $10000 за т), установленному в 2011 г. Запасы меди на лицензионных складах биржи близки к 15-летнему минимуму, а тарифы на рафинирование металла упали до самой низкой отметки с 2012 г., что свидетельствует об остром дефиците концентрата.

По мнению Натали Скотт-Грей, старшего аналитика в компании StoneX, рост на мировом рынке меди будет продолжаться. Согласно ее оценкам, в 2021 г. глобальное производство меди в текущем году прибавит только 2,3% по сравнению с прошлым годом, тогда как видимое потребление возрастет примерно на 5%.

Вследствие этого небольшой избыток предложения, наблюдавшийся на мировом рынке меди в 2020 г., сменится дефицитом в размере более 200 тыс. т. Впрочем, оценки Натали Скотт-Грей не совпадают с данными World Bureau Of Metal Statistics (WBMS), в соответствии с которыми баланс на этом рынке в прошлом году и так был сведен с дефицитом в 1,39 млн. т, тогда как в 2019 г. превышение спроса над предложением составило 383 тыс. т.

Как сообщает WBMS, в 2020 г. мировое производство меди в концентрате составило 20,79 млн. т, что примерно соответствует уровню предыдущего года, а рафинированной меди — выросло на 2,0% до 23,94 млн. т. Однако видимое потребление увеличилось на 6,2% до 25,33 млн. т. Из них 14,99 млн. т пришлось на долю Китая, где спрос на медь прибавил 17,1% по сравнению с 2019 г.

В ближайшие годы медь будет востребована, в первую очередь, в сфере коммуникаций (интернет 5G) и электросетевой инфраструктуре. В частности, в странах ЕС до 2024 г. планируется построить порядка 775 тыс. зарядных станций для электромобилей, что приведет к увеличению их количества более чем в четыре раза, а в следующие пять лет — еще два миллиона.

Как считает Натали Скотт-Грей, в ближайшие годы мировой рынок меди останется дефицитным, а стоимость этого металла будет сохранять тенденцию к повышению примерно до середины текущего десятилетия. При этом значительный вклад в ликвидацию дефицита внесет расширение объемов переработки медного лома.

МинПром

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