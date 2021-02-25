ГМК и АПК должны быть в приоритете экономической политики государства - Магера Горно-металлургический и агропромышленные комплексы должны быть в приоритете экономической политики Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он обратил внимание на прогноз аналитиков JP Morgan та Goldman Sachs, которые прогнозируют наступление нового сырьевого суперцикла. Последний суперцикл закончился в 2013 году. Тогда стимулом для роста цен послужила индустриализация Китая. Цены на сталь, зерно и нефть за первые 10 лет выросли в 2,5 раза. Спрос в КНР запустил 17 летний рост цен.



"Сегодня, по словам экспертов, ситуация повторяется. С одной стороны, для украинской экономики это отличный прогноз. Благодаря аномальному росту цен на сталь и ЖРС в 2020 году украинской промышленности удалось показать хорошие цифры по экспорту, несмотря на кризис", - сказал он.



"С другой стороны, рост цен на сырье повлияет на цену импорта, в частности – на стоимость нефтепродуктов. А это, в свою очередь, приведет к росту цен на потребительские и промышленные товары на внутреннем рынке. По прогнозам, уже до конца 2021 года стоимость барреля нефти может достичь 70-80 долл", - отмечает С.Магера.



Кроме того, мировую экономику ждет рост цен на зерно. На это, в том числе, повлияли климатические условия в странах-экспортерах. В 2020 году украинский АПК плохо справился с засухой. В США выдалась сухая морозная зима, что плохо для озимой пшеницы. То есть, переизбытка предложения не будет, но будет высокий спрос на зерно со стороны Китая.



"Не стоит забывать про "зеленый курс". В перспективе эта тенденция может полностью перекроить мировую экономику. Если страны начнут стимулировать внедрение экотехнологий, рынок нефти и газа может рухнуть. Спрос и цена на безуглеродную сталь, необходимую для создания новой эко-инфраструктуры, наоборот, - вырастут", - отмечает политик.



"В этих условиях для экономики очень важно сохранить стабильность курса национальной валюты и сбалансировать государственный бюджет. Для этого власти следует уделять особой внимание отраслям, формирующим бюджет страны и Пенсионного фонда и поставляющим большую часть валюты в страну", - подытожил С.Магера.



МинПром



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