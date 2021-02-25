В 2020 году кредитный портфель предприятий ГМК вырос на 8,5% В прошлом году уменьшение объемов собственных средств вынудило предприятия горно-металлургического комплекса чаще обращаться за кредитованием в банки. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"В результате общий кредитный портфель отрасли вырос в 2020 году 8,5% или на 1,8 млрд грн, до 22,8 млрд грн. Структура портфеля выглядит следующим образом: 17,8 млрд грн — кредиты, полученные меткомбинатами, 5,02 млрд грн – компаниями по добыче железной руды", - сказал он.



При этом нардеп обратил внимание на то, что компании ГМК начали чаще обращаться за кредитованием в иностранные банки. "Это отражает общую ситуацию в национальном банковском секторе. По итогам 2020 года объем банковского кредитования в Украине сократился на 4,4% до 1,05 трлн грн. В том числе, сократилось кредитование корпоративного сектора - 6,1%, до 724,2 млрд грн. Для сравнения: эти показатели ниже аналогичных показателей 2015 года", - указал политик.



По его словам, в украинские банки промышленники обращаются в основном за краткосрочными кредитами в иностранной валюте. Железорудные компании в основном берут кредиты на срок до одного года, таких кредитов - 4,7 млрд грн. Металлурги кредитуются на 1-5 лет, таких кредитов получено на 14 млрд грн.



"Привлекательность западного банковского сектора для украинского ГМК объясняется несколькими факторами. Во-первых, стоимости кредитов гораздо ниже, чем в Украине. Во-вторых, через западные банки можно привлекать долгосрочные кредиты на выгодных условиях. В-третьих, через иностранные банки можно более эффективно эмитировать корпоративные облигации и привлечь финансы через механизм IPO. Такой вариант подходит только крупным игрокам, и помогает привлечь крупных инвесторов через покупку акций на фондовом рынке", - отмечает он.



По словам Д.Шпенова, с 2018 года объемы корпоративного кредитования в Украине упали на 15%. Это говорит о том, что банковский сектор сегодня не выполняет своей макроэкономической функции – поставщика доступных кредитных ресурсов для развития экономики. "Ситуацию необходимо менять. Важную роль в этом должен сыграть Нацбанк, он может и должен создавать стимулы для роста кредитования корпоративного сектора", - считает он.



"Запросы национальной промышленности по доступному кредитованию очень высокие. Например, предприятиям ГМК необходимо проводить модернизацию производства, внедрять экотехнологии, как того требует политика «зеленого перехода» ЕС. Своих ресурсов не хватит, государство не помогает, поэтому долгосрочные и дешевые банковские кредиты смогли бы очень помочь нашим меткомбинатам сохранить свои конкурентные позиции на мировых рынках", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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