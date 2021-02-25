Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Уруский намерен строить самолеты вместе с Boeing

25.02.21 08:30 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Украина имеет наработки возможного сотрудничества с американской компанией Boeing, в частности, о локализации их самолетов, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью на радио "Армия FM".

"Я не исключаю, что во время моего визита в США мы с этими предложениями будем обращаться в компанию Boeing, в частности относительно возможной локализации производства самолетов этой компании у нас на "Антонов", – сказал он.

Уруский отметил, что из-за коронакризиса у Boeing, как и у многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов.

"Сейчас все ищут новые рынки и возможности. Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с Boeing для нас будет полезной", – добавил вице-премьер.

Он также сообщил, что в дополнение к подписанном в конце прошлого года контракту Минобороны с "Антоновым" о производстве трех Ан-178, в этом году готовится заказ на четыре самолета Ан-74. Уруский уточнил, что срок поставки первого Ан-178 – это 2023.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:45
Импорт электроэнергии из Беларуси и России собираются ограничить в 4 раза
09:15
Ярославский выиграл тяжбу против Татнефти
08:06
Госстат зафиксировал падение капитальных инвестиций в 2020 году
24.02.21
18:02
Накануне приватизации назначен новый руководитель Вольногорского ГМК
17:53
Кабмин повторно назначил ио директора Запорожского титанового комбината
17:34
Китай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеров
17:13
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня необходимо 250 млрд грн
16:52
Кабмин изменил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома
16:44
Электроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетике
16:32
Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро
16:13
Крюковский завод объяснил закупку колес в России
16:02
Санкции США замедлили реализацию проекта Севпоток-2
15:56
Posco и Hyundai Steel планируют нарастить производство стали
15:31
Tokyo Steel получила экологические декларации для своей основной продукции
15:17
Baowu Steel и Baosteel сохранили свои рейтинги на уровне А
14:52
В Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грн
14:32
Энергомашспецсталь в 2020 году реализовала продукции на 71% больше, чем в 2019
14:13
НКРЭКУ решила оштрафовать Центрэнерго на 850 тыс. грн
13:49
Азовсталь направит 7 млн долл. на ремонт воздухонагревателей
13:31
В Швеции построят водородный завод для выпуска низкоуглеродной метпродукции
23.02.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!