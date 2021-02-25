Rio Tinto прогнозирует дефицит поставок железной руды морским путем Как сообщает The Australian, компания Rio Tinto ожидает, что в 2021 году будет еще один успешный год для железной руды из-за устойчивого спроса со стороны производителей стали. Компания считает, что постепенный выход из COVID-19 и продолжающийся рост производства стали будет способствовать дефициту морских поставок железной руды в текущем году.



Согласно годовому отчету Rio Tinto за 2020 год, производители стали будут наращивать производство на фоне глобальных ограничений предложения, укрепляя спрос на железную руду Rio Tinto.



Rio Tinto произвела 333,4 млн тонн железорудной продукции в 2020 году по сравнению с 326,7 млн ​​тонн в 2019 году.



Отгрузки также выросли с 37,4 млн тонн в 2019 году до 330,6 млн тонн в 2020 году.



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