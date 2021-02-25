Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Rio Tinto прогнозирует дефицит поставок железной руды морским путем

25.02.21 12:15 , МеталлТорг
печать
размер текста:

Как сообщает The Australian, компания Rio Tinto ожидает, что в 2021 году будет еще один успешный год для железной руды из-за устойчивого спроса со стороны производителей стали. Компания считает, что постепенный выход из COVID-19 и продолжающийся рост производства стали будет способствовать дефициту морских поставок железной руды в текущем году.

Согласно годовому отчету Rio Tinto за 2020 год, производители стали будут наращивать производство на фоне глобальных ограничений предложения, укрепляя спрос на железную руду Rio Tinto.

Rio Tinto произвела 333,4 млн тонн железорудной продукции в 2020 году по сравнению с 326,7 млн ​​тонн в 2019 году.

Отгрузки также выросли с 37,4 млн тонн в 2019 году до 330,6 млн тонн в 2020 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:28
В 2020 году кредитный портфель предприятий ГМК вырос на 8,5%
11:51
Акции Норникеля рекордно обвалились
11:37
НКМЗ удержал объемы продаж и производства
11:14
Чистая прибыль Металлоинвеста упала почти на 23%
10:52
Запорожтрансформатор поставит в Аргентину три шунтирующих реактора
10:32
Metipol и Модуль-Украина хотят увеличить производство проката с полимерным покрытием
10:17
ВостГОК в 2020 году произвел уранового концентрата меньше на 7,1%
09:58
Земельная реформа позволит Украине стать "мировым супермаркетом"
09:45
Импорт электроэнергии из Беларуси и России собираются ограничить в 4 раза
09:15
Ярославский выиграл тяжбу против Татнефти
08:30
Уруский намерен строить самолеты вместе с Boeing
08:06
Госстат зафиксировал падение капитальных инвестиций в 2020 году
24.02.21
18:02
Накануне приватизации назначен новый руководитель Вольногорского ГМК
17:53
Кабмин повторно назначил ио директора Запорожского титанового комбината
17:34
Китай запустил кибероперацию по розыску скрывающихся за границей коррупционеров
17:13
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня необходимо 250 млрд грн
16:52
Кабмин изменил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома
16:44
Электроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетике
16:32
Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро
16:13
Крюковский завод объяснил закупку колес в России
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!