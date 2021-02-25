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Rio Tinto прогнозирует дефицит поставок железной руды морским путем
25.02.21 12:15 , МеталлТорг
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Как сообщает The Australian, компания Rio Tinto ожидает, что в 2021 году будет еще один успешный год для железной руды из-за устойчивого спроса со стороны производителей стали. Компания считает, что постепенный выход из COVID-19 и продолжающийся рост производства стали будет способствовать дефициту морских поставок железной руды в текущем году.
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