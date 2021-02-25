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Акции Норникеля рекордно обвалились

25.02.21 11:51 , finanz.ru
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Акции "Норникеля" продолжают свободное падение на Московской бирже по мере того, как аварии и ЧП продолжают сыпаться на компанию, как из рога изобилия.

В среду "Норникель" объявил, что частично приостановливает работу двух рудников - Октябрьского и Таймырского - из-за затопления.

Поступление грунтовых вод в шахты на глубине 350 метров, где добывают медно-никелевую руду, началось еще 12 февраля. С тех пор остановить приток воды не удалось, и требования безопасности предписывают временно прекратить работу Октябрьского рудника.

"Частично приостановлены работы и на руднике "Таймырский", поскольку есть связанные выработки и вода так же поступает на горизонт этого рудника. В настоящий момент ведутся активные работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды", - сообщил вице-президент «Норникеля» Сергей Дьяченко.

Он добавил, что последствия для прогноза по производству металлов станут ясны после окончания работ.

На новостях о новой аварии акции "Норникеля" ускорили падение в последние минуты основных торгов на МосБирже и закрыли сессию в минусе на 4,35%. После открытия вечерних торгов обвал усилился и в моменте превышал 7%. 

В понедельник, 22 февраля, стало известно об обрушении здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Из 8 человек, находившихся в помещении, двое спаслись самостояельно, остальных пришлось извлекать из-под завалов. Один из них скончался по дороге в больницу, пятеро получили тяжелые травы.
СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. В среду директор фабрики был задержан.

С начала недели акции "Норникеля" рухнули на 11%. Падение в среду стало рекордным с 4 июня, когда стало известно о разливе топлива под Норильском.

МинПром

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