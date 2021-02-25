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НКМЗ удержал объемы продаж и производства

25.02.21 11:37 , Металлургпром
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Новокраматорский машиностроительный завод (Краматорск, Донецкой области) подвел итоги хозяйственной деятельности в 2020 году.

Основные технико-экономические показатели отражают положительную динамику. По сравнению с 2019 годом объем продаж составил 100,9%, выпуск товарной продукции — 100,4% (в том числе на экспорт — 118,2%), отгрузка товарной продукции — 100,2%.

Среднемесячная зарплата трудящихся НКМЗ по сравнению с 2019 годом увеличилась на 6,9% и составила 17329 грн. При этом среднемесячная зарплата одного сдельщика выросла на 8,5%, составив 22 801,2 грн., одного станочника — на 13,3%, до 27 329,5 грн.

В числе крупнейших заказов, выполненных предприятием в 2020 году — подъемно-поворотный сталеразливочный стенд для Днепровского металлургического комбината (Каменское, Украина), две мельницы Южному горно-обогатительному комбинату (Кривой Рог, Украина), мощный рудно-грейферный перегружатель для металлургического комбината "Запорожсталь" (Украина), четыре проходческих комбайна П-110 горнякам Караганды (Республика Казахстан), два отвалообразователя для Навоийского горно-металлургического комбината (Республика Узбекистан).

Новокраматорский машиностроительный завод – крупное машиностроительное предприятие с замкнутым циклом производства, специализирующееся на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, горнорудного, гидротехнического, подъемно-транспортного и специализированного оборудования.

МинПром

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