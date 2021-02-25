Чистая прибыль Металлоинвеста упала почти на 23%

"Металлоинвест" в 2020 году снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 22,8% по сравнению с показателем годом ранее - до 1,34 млрд долл.
Показатель EBITDA за отчетный период упал на 1,7% - до 2,47 млрд долл., следует из материалов компании.
Выручка "Металлоинвеста" в 2020 году снизилась на 7,9% - до 6,41 млрд долл. Рентабельность по EBITDA составила 38,5% против 36,1% годом ранее. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,3x против 1,5x на конец 2019 года.
Чистый долг компании на конец прошлого года составил 3,24 млрд долл., что на 13,8% ниже, чем на конец 2019 года.
"Металлоинвест" объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова и "Уральскую сталь".