Запорожтрансформатор поставит в Аргентину три шунтирующих реактора ЧАО "Запорожтрансформатор" (ЗТР) подписало контракт с ведущей аргентинской компанией в отрасли передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения Transener S.A. на изготовление и поставку трех однофазных шунтирующих реакторов РОМ-55125/525-Т1. Оборудование будет установлено на подстанции ET Puelches взамен старого оборудования. ЗТР давно сотрудничает с компанией Transener S.A. и осуществил уже не одну поставку для данного Заказчика.



В целом, на аргентинском рынке завод присутствует ещё с 70-х годов и за эти годы туда было поставлено много трансформаторного и реакторного оборудования. Последний заказ в Аргентину был исполнен в 2014 году. В конце 2017 года было принято решение вернуться на аргентинский рынок. С этой целью представители завода выезжали в Аргентину, где совместно с представителем ЗТР были проведены переговоры о возобновлении отношений с аргентинскими энергетическими компаниями. Результатом данной работы стала победа в тендере и подписание контракта.



Подготовка к тендеру и получение этого заказа длились около 6 месяцев. Главными конкурентами были бразильские производители, в частности ABB (Бразилия). Следует отметить, что при поставках в Южную Америку львиную долю затрат составляет логистика, что зачастую делает производителей с других континентов неконкурентоспособными. Поэтому для того, чтобы бороться в этом тендере с местными производителями и дать лучшее ценовое предложение, ЗТР удалось проработать с транспортными компаниями возможность отгрузки реакторов контейнерными линиями, что значительно удешевило логистику данного заказа и позволило конкурировать с бразильскими компаниями.



Отдельно стоит сказать о том, что необычным в данном проекте является требование предусмотреть в реакторе обмотку собственных нужд на 250В, что несвойственно для данного типа оборудования. Однако это было очень важно для Заказчика, т.к. на объекте установки отсутствуют другие источники энергоснабжения оборудования собственных нужд. Конструкторский отдел ЗТР успешно справился с этой задачей.



Также стоит отметить, что допуск к тендеру получили далеко не все компании, желающие в нем участвовать. Претенденты должны были иметь опыт по проектированию и производству аналогичного оборудования (однофазных реакторов с максимальным напряжением 550 кВ) не менее 10 лет. Данное требование значительно сузило круг участников и дало ЗТР возможность конкурировать в тендере только с серьезными соперниками. Получение данного заказа именно украинским предприятием говорит о том, что несмотря на все сложности украинский производитель с достоинством может представлять свою страну на мировом рынке.



Ввиду всемирной пандемии по COVID-19 испытания проходили в режиме онлайн с помощью двух стационарных камер и одной переносной камеры для лучшего обзора проводимых испытаний. Не смотря на то, что ЗТР впервые предъявлял оборудование на приемо-сдаточные испытания дистанционно, Заказчик получил всю необходимую информацию даже с учетом пятичасовой разницы во времени с Аргентиной и остался доволен результатами испытаний. На данный момент реакторы успешно испытаны и готовятся к отгрузке. Сразу по прибытии реакторов на объект запланирован монтаж и пуск оборудования в присутствии представителя Сервисного Центра ЧАО "ЗТР".



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