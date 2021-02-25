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Metipol и Модуль-Украина хотят увеличить производство проката с полимерным покрытием

25.02.21 10:32 , Silk Bridge
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Компании Metipol и "Модуль-Украина" заявили о планах наращивать производство проката с полимерным покрытием, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка в случае введения в Украине антидемпинговых пошлин на окрашенный металл из Китая.

В ходе ежегодной конференции Украинского центра стального строительства директор Metipol Денис Рисухин сообщил о планах компании запустить дополнительную линию по покраске металла на заводе Heavy Metal в Первомайске Николаевской области. На сегодня мощности предприятия составляют 72 тыс. т окрашенного металла в год.

По данным Д.Рисухина, Metipol планирует сконцентрировать управление заводом в собственных руках. Возобновить полноценную работу предприятия обещают уже весной текущего года.

"Между нами и партнером достигнута договоренность о выкупе его доли и возобновлении работы под нашим управлением. Я надеюсь, что уже в марте мы сможем вернуться полноценно на этот рынок как производитель Metipol", – сообщил Д.Рисухин.

Кроме того, "Модуль-Украина" в течение 2022-2023 гг. планирует модернизировать производственные мощности, что позволит нарастить выпуск окрашенного проката с нынешних 70 тыс. т до 110-120 тыс. т, отметил в ходе конференции представитель компании. На предприятии планируют обновить линию подготовки поверхности оцинкованного проката, а также увеличить скорость на линии покраски.

В 2020 году потребление проката с полимерным покрытием в Украине, по данным УЦСС, составило 362 тыс. т (+15% к показателям 2019). На внутреннее производство пришлось 48 тыс. т, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. Импортные поставки в Украину составили 321 тыс. т (+9%). Причем основной объем импорта прибыл из Китая, на который приходится 46% всего потребления окрашенного металла в Украине. Экспорт составил 7,8 тыс. т.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину проката из углеродистой стали с покрытием происхождением из КНР в декабре 2020 года на основании жалобы ООО "Модуль-Украина", а также отчета и выводов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

МинПром

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