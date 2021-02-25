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ВостГОК в 2020 году произвел уранового концентрата меньше на 7,1%

25.02.21 10:17 , Бизнес Цензор
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Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) по итогам работы в 2020 году произвело 743,7 тонны уранового оксидного концентрата, что на 7,1% меньше, по сравнению с 2019 годом.

Стоимость произведенного в 2020 году госпредприятием концентрата составила 2,07 млрд грн, свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает ExPro.

При этом добыча урановой руды на ВостГОКе в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 3,6% – до 538,14 тыс. тонн.

В 2019 году Восточный ГОК сократил производство уранового концентрата на 32% – до 800,9 тонны.

Как сообщалось, по действующему контракту с "Энергоатомом" ВостГОК в течение 2020 года и первого квартала 2021 года должен был поставить 1000 тонн уранового оксидного концентрата на условиях авансовой предоплаты.

Напомним, в конце ноября 2020 года и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом".

ВостГОК - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляло около 1 тыс. тонн.

МинПром

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