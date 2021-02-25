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Ярославский выиграл тяжбу против Татнефти

25.02.21 09:15 , РБК Украина
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Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск ПАО "Татнефть" к владельцу и президенту DCH Александру Ярославскому. Таким образом, бизнесмен выиграл многолетнюю судебную тяжбу против российской компании. Об этом сообщила пресс-служба DCH.

"Судья согласился с аргументами защиты и вынес решение против ПАО "Татнефть" на том основании, что ПАО "Татнефть" не смогло предъявить обоснованных требований, а также в связи с нарушением сроков подачи иска", - сообщила пресс-служба компании.

Как известно, компания "Татнефть" (РФ) в 2016 году инициировала судебные разбирательства в Англии с рядом украинских бизнесменов, в числе которых был назван и А.Ярославский.

Группа DCH А.Ярославского известна успешными действиями по взысканию $100-миллионного долга бывших нардепов-"регионалов" Дмитрия Святаша и Василия Полякова перед "Укрсиббанком" по долгам АИС.

В настоящее время их активы находятся в процессе спецконфискации, против бенефициаров и менеджмента АИС ведется уголовное преследование, Святаш объявлен в розыск.

Кроме того, к экстрадиции из Испании готовится Владислав Губин, экс-директор Харьковского тракторного завода, ныне принадлежащего А.Ярославскому.

Весной 2018 года Губин признан Орджоникидзевским районным судом г. Харькова виновным в ряде преступлений и осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на 3 года.

Помимо этого, бывший гендиректор ХТЗ должен возместить заводу нанесенный материальный ущерб в размете 23,3 млн грн.

В настоящее время дело рассматривает Харьковский апелляционный суд, В.Губин с 2017 года проживает в Испании, а прокуратура Харьковской области официально заявила о его скорой экстрадиции.

По информации СМИ, на основании решения отделения №3 Уголовного суда Национальной аудиенции Испании от 21.03.2019 года, 25 февраля 2020 года советом министров Испании было выдано разрешение на передачу в порядке экстрадиции компетентным органам Губина.

МинПром

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