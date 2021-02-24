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Накануне приватизации назначен новый руководитель Вольногорского ГМК

24.02.21 18:02 , Интерфакс Украина
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Руководство ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), провело на ВГМК кадровые обновления накануне приватизации из-за грубых нарушений трудовых обязанностей.

Согласно пресс-релизу ОГХК в среду, на ВГМК назначен новый руководитель во избежание коррупционных рисков накануне приватизации – им стал Владимир Крыштопа.

Уточняется, что приказы об увольнении на ВГМК бывших руководителей Александра Прокопенко, Константина Золотоноши и Николая Баранника датируются 24 февраля 2021 года.

снованием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязанностей, в результате чего возникли основания для освобождения, согласно п.1 ч.1 ст.41 КЗоТ Украины. Нарушения были выявлены как по направлению коммерции (К.Золотоноша), направлению безопасности (Н.Баранник), так и в целом в управлении филиалом и безосновательным перерасходом средств филиала (А.Прокопенко)", - констатируется в пресс-релизе.

Врио председателя правления ОГХК Артур Сомов отметил, что накануне приватизации предприятия крайне необходимо, чтобы все департаменты ОГХК работали слаженно ради единого общего результата.

"Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления - провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Владимир Крыштопа - человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией", - пояснил А.Сомов, которого цитирует пресс-служба.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК запланирован на конец I - начало II кв-2021. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

МинПром

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