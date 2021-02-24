Кабмин повторно назначил ио директора Запорожского титанового комбината Кабинет министров согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.



Согласно данным госреестра юрлиц С.Лубенников уже является и.о. директора ООО "ЗТМК".



Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля 2020 года уже согласовывал назначение С.Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". До этого руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.



Однако в ноябре 2020 года суд признал незаконным увольнение В.Сивака с должности директора ООО "ЗТМК" и назначение на эту должность исполняющего обязанности директора ЗТМК С.Лубенникова. Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию об смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц.



Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Д.Фирташем.



Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долл. во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.



Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.



НАБУ задержало В.Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.



Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу В.Сивака о растрате 492 млн грн.



"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



