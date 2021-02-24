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Кабмин повторно назначил ио директора Запорожского титанового комбината

24.02.21 17:53 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров согласовал назначение Сергея Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК).
Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно данным госреестра юрлиц С.Лубенников уже является и.о. директора ООО "ЗТМК".

Как сообщалось, Кабинет министров своим распоряжением №165-р от 26 февраля 2020 года уже согласовывал назначение С.Лубенникова исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". До этого руководителем ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" с 2013 года являлся близкий к Дмитрию Фирташу топ-менеджер Владимир Сивак.

Однако в ноябре 2020 года суд признал незаконным увольнение В.Сивака с должности директора ООО "ЗТМК" и назначение на эту должность исполняющего обязанности директора ЗТМК С.Лубенникова. Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию об смене руководства компании в едином государственном реестре юрлиц.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Д.Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать 110 млн долл. во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало В.Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу В.Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

МинПром

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