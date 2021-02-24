Санкции США замедлили реализацию проекта Севпоток-2 Запуск "Северного потока-2" однозначно будет иметь для Украины негативные последствия. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Загруженность нашей газотранспортной системы может существенно снизиться. Поэтому пока дискуссия продолжается, Украина должна пользоваться моментом и получать дополнительные доходы в государственный бюджет", - отметил он.



Как известно, ранее Минфин США расширил санкции против "Северного потока-2". В санкционный список попала компания "КВТ-РУС", которая сдает в аренду судно "Фортуна". Введенные ранее санкции по мнению США дали позитивный эффект, поскольку 15 компаний прекратили свою деятельность в проекте.



Минфин США сообщает, что судно "Фортуна" попало под действие закона "О защите европейской энергетической безопасности" и расценивается как «угроза европейской энергобезопасности". "Северный поток-2" готов больше, чем на 90%. Но дискуссия о его запуске продолжается.



"Политика США неизменна, санкции усиливаются и показывают свою эффективность. Европейские компании боятся наказания и массово разрывают сотрудничество с "СП-2". Это, конечно, замедляет процесс, но не делает его невозможным. Россия будет прикладывать максимум усилий, чтобы завершить проект, пусть даже и самостоятельно", - считает политик.



М.Магомедов отметил, что среди европейских стран нет единой позиции относительно запуска "Северного потока-2". Германия, например, считает, что проект "СП-2" чисто экономический, и поэтому не стоит его выносить в политическую плоскость. В то же время, Польша и страны Балтии, наоборот, считаю его поводом для того, чтобы усилить давление на Россию.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



