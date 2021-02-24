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Санкции США замедлили реализацию проекта Севпоток-2

24.02.21 16:02
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Запуск "Северного потока-2" однозначно будет иметь для Украины негативные последствия. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Загруженность нашей газотранспортной системы может существенно снизиться. Поэтому пока дискуссия продолжается, Украина должна пользоваться моментом и получать дополнительные доходы в государственный бюджет", - отметил он.

Как известно, ранее Минфин США расширил санкции против "Северного потока-2". В санкционный список попала компания "КВТ-РУС", которая сдает в аренду судно "Фортуна". Введенные ранее санкции по мнению США дали позитивный эффект, поскольку 15 компаний прекратили свою деятельность в проекте.

Минфин США сообщает, что судно "Фортуна" попало под действие закона "О защите европейской энергетической безопасности" и расценивается как «угроза европейской энергобезопасности".  "Северный поток-2" готов больше, чем на 90%. Но дискуссия о его запуске продолжается.

"Политика США неизменна, санкции усиливаются и показывают свою эффективность. Европейские компании боятся наказания и массово разрывают сотрудничество с "СП-2". Это, конечно, замедляет процесс, но не делает его невозможным. Россия будет прикладывать максимум усилий, чтобы завершить проект, пусть даже и самостоятельно", - считает политик.

М.Магомедов отметил, что среди европейских стран нет единой позиции относительно запуска "Северного потока-2". Германия, например, считает, что проект "СП-2" чисто экономический, и поэтому не стоит его выносить в политическую плоскость. В то же время, Польша и страны Балтии, наоборот, считаю его поводом для того, чтобы усилить давление на Россию.

МинПром

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