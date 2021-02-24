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Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня необходимо 250 млрд грн

24.02.21 17:13 , Бизнес Цензор
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Повышение прожиточного минимума, определенного законом о госбюджете на 2021 года, до фактического уровня на этом этапе потребует дополнительного бюджетного финансирования на сумму около 250 млрд грн.

Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил во время дискуссии "Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить", передает Укринформ.

"Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривен", – сказал Р.Ермоличев.

В законе "О государственном бюджете Украины на 2021 год" установлен такой прожиточный минимум на одного трудоспособного человека в месяц: с 1 января – 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 грн, с 1 декабря – 2 393 грн.

Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная оценивала реальную стоимость прожиточного минимума в Украине в 4,2-4,3 тыс. грн.

МинПром

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