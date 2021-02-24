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Кабмин изменил уставы Укргидроэнерго и Энергоатома

24.02.21 16:52 , Интерфакс Украина
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Правительство Украины утвердило с однодневной доработкой изменения в уставы ЧАО "Укргидроэнерго" и госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" в связи с их переподчинением от Министерства энергетики к Кабинету министров.

"В процессе выполнения требований соответствующих пакетов Европейского союза мы проводим корпоратизацию в энергогенерирующей сфере. Эти два предприятия были переданы под сферу управления Кабинета министров. Вносятся соответствующие изменения в уставы", ‒ сообщил на заседании правительства 24 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, на сегодня день уставами "Укргидроэнерго" и "Энергоатома", утвержденными приказами Министерства энергетики соответственно №385 от 16 июня 2020 года и №476 от 31 июля 2020 года, установлено: их учредителем является государство в лице Министерства энергетики.

"С целью реализации Кабинетом министров полномочий по управлению корпоративными правами Минэкономики разработало проект постановления об утверждении устава "Укргидроэнерго". Аналогично ‒ по "Энергоатому", ‒ пояснил министр.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.

Кроме того, ГПВД "Укринтерэнерго" передано из сферы управления Минэнерго к Минэкономики.

В свою очередь, согласно распоряжению, полномочия по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") и ГП "Оператор рынка" ("ОР") передаются Минэнерго.

МинПром

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