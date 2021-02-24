Крюковский завод объяснил закупку колес в России Крюковский вагоностроительный завод начал закупать железнодорожные колеса в Российской Федерации из-за более низкой цены. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил совладелец и президент КВСЗ Владимир Приходько.



"Сегодня на комплектацию подвижного состава по многим позициям Украина не производит ничего вообще. Либо ты соберешь вагон, купив у иностранной фирмы комплектацию, либо – не соберешь. В январе появился новый поставщик на эту продукцию и она оказалась значительно дешевле, чем украинская", – заявил В.Приходько.



По его словам, комплектующих для ж/д вагонов, которые производит Украина, недостаточно для рынка. Те продукты, которые Украина производит в достаточном объеме, неконкурентны из-за завышенной цены, считает В.Приходько.



Он подчеркнул, что все закупки КВСЗ проводит в соответствии с законодательством.



По данным БизнесЦензор, в январе 2021 года КВСЗ закупил 655 ж/д колеса у российского АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат". Такого количества колес хватит для сборки 81 грузового вагона.



В 2020 году Евраз НТМК поставил Крюковскому заводу 1975 ж/д колес, а ПАО "Уралкуз" – 1500 ж/д осей. 200 т поглощающих агрегатов КВСЗ закупил у Брянского завода, отмечает издание. Еще 50 тонн пневмооборудования украинскому заводу поставили АО "Трансмаш" и АО "Транспневматика".



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