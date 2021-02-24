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Posco и Hyundai Steel планируют нарастить производство стали
Yonhap сообщил, что основные южнокорейские производители стали спешат увеличить загрузку производственных мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос внутри страны и за рубежом. Согласно отчету ведущая компания страны, Posco, решила отложить ремонтные работы на заводе по производству холоднокатаной стали в Кванъяне на южном побережье, первоначально запланированные на 8-13 марта, до апреля, чтобы удовлетворить растущий спрос. Сталелитейная компания № 2 Hyundai Steel Co также изменила график ремонта, перенеся ремонтные работы на конец года.
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