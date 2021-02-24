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Tokyo Steel получила экологические декларации для своей основной продукции

24.02.21 15:31 , SteelGuru
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Компания Tokyo Steel получила экологическую декларацию (Environmental Product Declaration) для своего основного продукта, двутавровых балок и горячекатаного проката, от UL, международного органа по сертификации в США. Двутавровые балки были сертифицированы в сентябре 2018 года, а горячекатаный прокат - в октябре 2019 года, что сделало его первым японским производителем стали, получившим две подобные сертификации. В январе 2021 года Tokyo Steel дополнительно получила сертификат на стальные квадратные трубы и листовой металл.

EPD - это отчет, обобщающий воздействие жизненного цикла продукта на окружающую среду на основе экологической маркировки типа III, определенной ISO (ISO14025). Раскрытие информации о воздействии на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта поможет пользователям принимать решения при покупке экологически чистых продуктов.

МинПром

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