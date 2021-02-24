Tokyo Steel получила экологические декларации для своей основной продукции Компания Tokyo Steel получила экологическую декларацию (Environmental Product Declaration) для своего основного продукта, двутавровых балок и горячекатаного проката, от UL, международного органа по сертификации в США. Двутавровые балки были сертифицированы в сентябре 2018 года, а горячекатаный прокат - в октябре 2019 года, что сделало его первым японским производителем стали, получившим две подобные сертификации. В январе 2021 года Tokyo Steel дополнительно получила сертификат на стальные квадратные трубы и листовой металл.



EPD - это отчет, обобщающий воздействие жизненного цикла продукта на окружающую среду на основе экологической маркировки типа III, определенной ISO (ISO14025). Раскрытие информации о воздействии на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта поможет пользователям принимать решения при покупке экологически чистых продуктов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



