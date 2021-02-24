Baowu Steel и Baosteel сохранили свои рейтинги на уровне А Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и местной валюте, ведущей китайской сталелитейной компании China Baowu Steel Group Corporation Limited на уровне "A". В то же время агентство подтвердило долгосрочный РДЭ дочерней компании Baowu в размере 64,12%, Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (Baosteel), на уровне "A". Прогноз - "Стабильный".



Baowu полностью принадлежит Китайской государственной комиссии по надзору и управлению активами (SASAC) и имеет рейтинг на ступень ниже суверенного уровня Китая (A + / стабильный) после применения критериев рейтинга компаний, связанных с государством (GRE).



Baosteel, которая является основным операционным предприятием группы, владеет примерно половиной общих производственных мощностей группы, и ее рейтинг приравнивается к рейтингу Baowu, отражая сильные операционные и стратегические связи в соответствии с критериями рейтингов Fitch для материнской и дочерней компаний.



В агентстве ожидают, что рентабельность Baowu в металлургии восстановится после быстрого восстановления экономической активности, которое стимулирует спрос на сталь и нормализует цены на железную руду в долгосрочной перспективе, в соответствии с предположениями Fitch по ценам на железную руду в середине цикла.



Fitch полагает, что чистый левередж Baowu останется низким, но может временно превысить 2,5x в связи с консолидацией сталелитейных компаний с более высоким левереджем во время расширения. Тем не менее ожидается, что Baowu сократит заемные средства благодаря сильному генерированию свободного денежного потока и улучшению финансовых показателей приобретенных компаний благодаря синергии бизнес-интеграции.



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