В Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грн Государственная служба геологии и недр Украины объявила седьмой аукцион в этом году. Общая начальная стоимость 13 лотов составляет более 12,3 млн грн. Торги состоятся 14 апреля 2021 года и проходить на платформе Прозорро.



"По состоянию на конец февраля 2021 года служба выставила на аукционы уже 86 участков - больше, чем за весь прошлый год. Этот показатель является свидетельством доверия рынка к регулятору. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года количество проданных лотов увеличится вдвое, превысив 100 объектов", - рассказывает Роман Опимах.



Полный перечень участков недр, которые выставлены на седьмой аукцион 2021 года, доступны на сайте Государственной службы геологии и недр Украины. Среди предложенных лотов есть участки с залежами янтаря, подземных вод, известняков, гранитов и титановых руд. Залежи титана впервые продадут на открытых электронных торгах.



"Быстрое реагирование на заявления от недропользователей и оперативная подготовка лотов для выставления на аукцион - принципиальная позиция Госгеонедр. Электронные аукционы гарантируют прозрачность и устанавливают справедливую цену за право пользоваться недрами, создавая равные условия для всех участников рынка", - отметил Р.Опимах.



Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины презентовала новые инвестиционные предложения - объекты с залежами стратегических и критических минералов. Это литий, титан, цинк, никель, кобальт, ниобий и другие.



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