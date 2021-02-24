Энергомашспецсталь в 2020 году реализовала продукции на 71% больше, чем в 2019 ПАО "Энергомашспецсталь" в 2020 году реализовало продукцию на 3,32 млрд грн, что на 71% больше, чем в 2019 году. Как сообщает пресс-служба предприятия, выпуск продукции за 2020 год увеличился на 37,6%.



При этом объем экспорта в общей реализации составил 94,4%.



За минувший год ЭМСС отгрузила заказчикам 21,43 тыс. тонн продукции. Ключевыми объектами поставок в 2020 году стали АЭС "Куданкулам" (Индия), "Аккую" (Турция), "Тяньвань" (Китай) и "Сюйдап" (Китай).



По мнению ЭМСС, значимым событием 2020 года стало освоение новой технологии изготовления хвостовиков и дисков роторов низкого давления, что позволило успешно пройти квалификацию компании General Electric и приступить к серийному производству изделий для строящейся в Турции АЭС "Аккую".



В сообщении со ссылкой на и.о. директора по маркетингу и сбыту ПАО "ЭМСС" Юрия Шпортько отмечается, что на 2021 год портфель заказов у предприятия заполнен. Согласно плану, в 2021 году запланировано изготовить и реализовать продукции не менее чем на 3,04 млрд грн.



"В 2020 году завод получил ряд серьезных заказов. Важным направлением станет производство крупногабаритных отливок для судовой энергетической системы. Также будут продолжены работы по производству заготовок для строящихся АЭС Индии, Турции и Китая. Рассматриваются перспективы поставок продукции в Египет для АЭС "Эль-Дабаа". Помимо этого, мы планируем поставки валковой продукции на новые рынки США, Канады, Мексики и Китая", - заявил он.



ЭМСС – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения.



Напомним, что ПАО "Энергомашспецсталь" получило в 2019 году, по предварительным данным, чистую прибыль в размере 866,37 млн грн, тогда как в 2018 году чистый убыток составлял 293,62 млн грн.



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