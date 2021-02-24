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Азовсталь направит 7 млн долл. на ремонт воздухонагревателей

24.02.21 13:49 , uaprom.info
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На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы "Метинвест" вывели на капитальный ремонт два воздухонагревателя доменных печей №3 и №4. К работам приступили в начале февраля и планируют завершить их к концу ноября этого года. Стоимость ремонта каждого из воздухонагревателей составит порядка 3,5 млн долларов, сообщила пресс-служба холдинга.

"Работы такого масштаба на воздухонагревательных установках выполняются с периодичностью раз в 20-25 лет. Менее значительные работы, например, по замене футеровки проводятся чаще", - рассказали в компании.

С начала февраля в доменном цехе предприятия выполняются подготовительные работы к капитальному ремонту воздухонагревателей №11 доменной печи №3 и №12 домны №4 – охлаждается футеровка внутри установок.

Далее планируют приступить к демонтажу футеровки и замене металлоконструкций, а затем к монтажу огнеупорной футеровки. По окончанию этой работы воздухонагреватели месяц будут находится на разогреве.

В ходе ремонта увеличат площадь нагрева, что позволит добиться повышения температуры горячего дутья и сокращения расхода кокса. После окончания работ, температура горячего дутья по двум печам повысится на 20-30 градусов.

По данным "Метинвеста", на третьей доменной печи площадь нагрева уже увеличена на двух воздухонагревателях из пяти, на четвертой домне воздухонагреватель № 12 – первый из четырех, где этот эффект будет достигнут.

На время ремонта воздухонагревателей, их вывод из работы компенсируют за счет подачи природного газа в доменный – тем самым влияние на объемы производства и расход кокса будут сведены к минимуму.

МинПром

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