В вопросе реформы УЗ пора перейти от слов к делу - Магера В последнее время в СМИ появляется очень много информации о планах "Укрзализныци", причем речь идет об амбициозных реформах и миллиардных инвестициях. Однако реальных шагов пока не видно, отмечает народный депутат Сергей Магера.



"Частный бизнес готов помогать компании во всех реформах, но для этого необходимо наконец перейти от слов к делу", - подчеркнул политик.



Он напомнил о планах УЗ увеличить долю таких перевозок до 15% в течение следующих 2-3 лет. "Это весьма амбициозная цель, но ориентироваться все же стоит на ЕС, где в контейнерах перемещается 45% всех грузов", - отмечает С.Магера.



В рамках "контейнерной" реформы УЗ планирует создать разветвленную сеть сухих портов-хабов. Источники финансирования пока обсуждаются, но ж/д монополист не исключает партнерства с частными компаниями. "Увеличение доли контейнерных перевозок – реформа, которой долгое время ждал украинский бизнес, в особенности промышленность. Но у экспертов есть определенные сомнения по поводу реалистичности планов УЗ", - подчеркнул нардеп.



"Например, намерение построить Львовский логистический хаб, который будет специализироваться на работе с контейнерами, обсуждается с 2017 года. Только спустя четыре года УЗ начала делать первые шаги по реализации данного проекта. Если строительство пройдет по намеченному графику, порт начнет свою работу не раньше 2026 года. Итого: 10 лет на один сухой порт", - сказал он.



"Вопрос в том, если каждый хаб будет строиться такими темпами, то как УЗ сможет к 2030 году нарастить объем контейнерных перевозок до 2,8 млн TEU? Конечно, можно рассчитывать на иностранных инвесторов, но и здесь все не так просто. Уже почти 30 лет они ждут, когда украинская власть сможет установить в стране верховенство закона, победить коррупцию и дать надежную защиту инвестициям", - подытожил С.Магера.



МинПром



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