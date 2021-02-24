На базе Киевского бронетанкового завода решили создать индустриальный парк "Укроборонпром" на следующей неделе представит правительству концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода. Как передает Укринформ, об этом на пресс-брифинге сказал генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.



"На следующей неделе мы представляем для премьер-министра, членов правительства, для народных депутатов концепцию создания оборонно-промышленного индустриального парка на базе Киевского бронетанкового завода. Эта концепция позволит бронетанковому завода получить новый импульс развития и для других предприятий", - сказал Ю.Гусев.



Он добавил, что целый ряд предприятий оборонной промышленности требует переоснащения и модернизации. Реализация концепции оборонно-промышленного индустриального парка, по его словам, позволит этим предприятиям получить современные помещения, переоснащение и тому подобное.



Он напомнил, что у предприятий "Укроборонпрома" более 14 млрд долга.



"Это означает, что нам нужно существенно менять и подходы к управлению предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и соответственно делать более современными и модерными эти производства", - сказал Ю.Гусев.



Он добавил, что обращался с просьбой к Президенту и получил поддержку главы государства по вопросу рассмотрения дорожной карты трансформации "Укроборонпрома" на заседании СНБО. Также Ю.Гусев напомнил, что в первом чтении одобрен законопроект о реформе "Укроборонпрома". По его словам, второе чтение законопроекта ожидается в течение месяца.



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